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أول النهار

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المحمد التقى ملك بوتان في طوكيو

ممثل سمو الأمير شارك في تنصيب إمبراطور اليابان


حضر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد مأدبة العشاء التي اقامها ناروهيتو امبراطور اليابان تكريما لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين المشاركين في حفل تنصيبه.
والتقى ممثل سمو الأمير جيغمي خيسار نامغيال وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة وذلك في العاصمة طوكيو. حيث اطمأن ملك بوتان على صحة صاحب السمو أمير البلاد بعد عودة سموه الى أرض الوطن العزيز سالما معافى، متمنياً لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولشعب الكويت كل التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
كما نقل ممثل سموه تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد وتمنياته للملك وانغتشوك بموفور الصحة والعافية ولشعب مملكة بوتان الصديق دوام الرفعة والازدهار.


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