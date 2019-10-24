الأولى

كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية عن إيقاف كل المعاملات الواردة اليه سواء فيما يتعلق بالتوظيف او الاستعانة بالخدمات او التعيين ما لم تكن هناك معادلة للشهادة حتى وان كان الخريج قد حصل عليها من جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

من جانب آخر، طالبت الجمعيات الطبية بإصدار تشريع جديد أو اجراء تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو استثناء القطاعات الطبية من هذا القانون، مؤكدة على أنه يتم حاليا التنسيق لمقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لوضع حل جذري وسريع لاستثناء الجسد الطبي من هذا القانون.

ولوحت الجمعيات الطبية بـ «الاعتصامات» و«الإضرابات» في حال لم يتم استثناء الأطباء من القانون، منوهين الى أن الاعتصامات والإضرابات ستكون منظمة، ولا تؤثر في تقديم الرعاية الصحية للمرضى. جاء هذا في مؤتمر صحافي شاركت فيه «الجمعية الطبية- الاسنان- الصيدلة- اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي»، بحضور النائب أحمد الفضل، الذي أكد دعمه الكامل لمطالب القطاع الطبي باستثنائهم من قانون معادلة الشهادات. من جانبه، اوضح رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي بأن هناك ما يقارب 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهددون بالإقالة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة ما سيسبب كارثة كبرى وتأثيرا على مستوى الخدمات الصحية.

واشار الى أن اللجوء الى «الإضرابات» و«الاعتصامات» سيكون الحل الأخير اذا لم يتم استثناء القطاع الطبي من هذا القانون بعد مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكر أن التدقيق على صحة الشهادات والمعادلة مطبقان فعليا بشكل افضل وادق من المزمع تطبيقه عن طريق وزارة التعليم العالي، التي ليست لديها الطاقة الاستيعابية المناسبة للمعادلات. واشار الى أن قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة ساقط، إن لم يسقطه النواب، حيث سوف نسقطه كجمعيات طبية، وذلك لوجود ثغرات دستورية كبيرة فيه، اولها استثناء غير مبرر لأعضاء هيئة التدريس، التي ينتمي لها احد النواب. من ناحيته، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان د. محمد دشتي أن الجمعيات الطبية ليست ضد معادلة الشهادات، ولكن ضد التعسف في طريقة تطبيق القانون التي تعطل وتشل اجراءات التعيينات نظرا للبطء في عملية المعادلة.

أما رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي د. عادل أشكناني، فقال إن قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة تم التصويت عليه بمجلس الامة في المداولتين وأحيل للحكومة التي اعتمدته وطبقته من دون الأخذ بالاعتبار تأثيره على القطاع الطبي، على الرغم من أن القطاع الطبي نادرا ما يحمل العاملون فيه شهادات مزورة. من جهته، ذكر رئيس جمعية الصيدلة وليد الشمري بأن قطاع الصيدلة لا يقل أهمية عن القطاعات الاخرى، وتعرض لذات المشاكل في وقف التعيينات الى حين معادلة الشهادة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة ما تسبب في خسائر للصيدليات الأهلية. وبين أن هذا القانون يجب أن يستثنى منه العاملون في القطاع الطبي، ومنهم الصيادلة، وإلا سيؤثر الامر سلبيا على العمل الصيدلاني. من جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالغاء قرار منع الموظف الكويتي من حق التعليم، وبذلك سوف يتم السماح لجميع موظفي الدولة بالدراسة من دون إذن جهة العمل.

وصرح المحامي دويم المويزري بأن حق التعليم مكفول للجميع وفق الدستور، وبأن القرار الصادر من الخدمة المدنية بمنع الموظف من حق التعليم الا بعد الحصول على اذن دراسي من جهة العمل يعتبر مخالفا للدستور، لافتا الى ان جهات العمل كانت تمتنع عن منح الموظف ذلك الأذن الا في أضيق الحدود، فجاء هذا الحكم ليسمح لجميع موظفي الدولة بالدراسة داخليا او خارجيا بدون اذن الديوان. من جانبه، قال النائب خالد العتيبي: بعد حكم الاستئناف بإلغاء قرار الخدمة المدنية ادعو الديوان إلى مراجعة جميع قراراته التي صدرت خلال عشر السنوات الأخيرة والتي تقف أغلبها ضد حقوق المواطنين وتطلعاتهم في رفع مراكزهم العلمية.