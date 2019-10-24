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سلم مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما سلم الشيخ صباح الخالد رسالة خطية من سمو الأمير إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

