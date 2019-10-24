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كشف مصدر برلماني لـ النهار عن ان اغلب اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية لا يرون حاجة ملحة لاصدار قانون جديد للمدارس الخاصة ينظم شؤونها وتراخيصها ويحدد رسوم التسجيل فيها، مشيرين الى كفاية الاجراءات والقرارات المعمول بها حاليا. من جانبه اعلن النائب خليل الصالح دعمه خصخصة الأندية الرياضية بالشكل الذي يَصْب في مصلحة تطوير الرياضة الكويتية، وبضوابط تحول دون الاحتكار والهيمنة على هذه الخصخصة.

بدوره قال عضو لجنة حماية الاموال العامة النائب خالد الشطي: ان اللجنة صوتت امس على تقريري استجواب الروضان والاموال المستثمرة واحالتهما الى المجلس.