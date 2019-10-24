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أطلق اتحاد الجمعيات التعاونية أمس بالتنسيق مع وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة واتحاد العاملين في القطاع الخاص مبادرة لتكويت العمل التعاوني.

وأكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أن المبادرة تأتي لاحلال العمالة الوطنية في التعاونيات بدلاً من الوافدة ، مشدداً على ضرورة وضع آلية تضمن شفافية التوظيف واختيار الكفاءات. وأوضح في تصريح صحافي أنه تمت مناقشة الأطر التي تضمن الأمان الوظيفي للمواطنين في التعاونيات، كاشفاً عن تشكيل فريق لوضع آلية مناسبة لتفعيل بروتوكول تكويت الجمعيات التعاونية المبرم قبل 4 سنوات، لافتا الى أن الوزارة تطمح الى زيادة أعداد المواطنين العاملين بالجمعيات، خصوصاً من فئة الشباب.

وقال شعيب، ان المشكلة التي تواجهنا هي أن مدة عقود التوظيف وفق القانون سنة واحدة قابلة للتجديد، مشيرا الى أن هناك أفكارا تتم دراستها حالياً لحل هذه الاشكالية، منها تصنيف مدة العقود المبرمة بين الجمعية والموظف الكويتي حسب الوظائف. ولفت الى انه سيكون هناك دور لاتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون والقوى العاملة حال انهاء خدمات أي كويتي للتأكد من عدم التعسف بحق الموظف، وضمان حقوقه ومكتسباته.

وفيما يخص سلم الرواتب، بين أن كل جمعية تضع سلم رواتبها وفق المبيعات والمصروفات، مؤكدا التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عن القوى العاملة بشأن نسب العمالة الوطنية المقررة في التعاونيات والمحددة بـ 7% خصوصاً للجمعيات الكبرى التي تضم أكثر من سوق مركزي ومجموعة كبيرة من الأفرع.