الأولى

تواصل الحكومة خطواتها المتسارعة نحو تحقيق الضبط المالي لتقليل مستوى الهدر في المصروفات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، وفي هذا الصدد قالت مصادر لـ النهار أن وزارة المالية تقوم بعملية نوعية تستهدف مراجعة الاداء المالي للجهات الحكومية منذ 8 سنوات مضت وحتى الاَن، للوقوف على معدلات صرفها ومواطن الخلل بها والتأكد من المتسببين بتلك الاختلالات وذلك بهدف تقويم الممارسات المالية الضارة وسد الثغرات التي تمكن من وجود صرف في غير محله. (طالع ص09)

وفي ذات الإطار تعتزم وزارة المالية استبعاد حزمة مشروعات تقدمت بها جهات حكومية لا تندرج ضمن خطط التنمية الموضوعة، حيث أوضحت المصادر أن تلك المشروعات تؤكد وجود خلل في مفهوم التكامل التنموي.

وقالت المصادر: هناك جهات طلبت اعتمادات مالية لمشروعات بملايين الدنانير دون وجود أهمية تنموية لها وحتى دون أن تكون مدرجة ضمن خطط ومشاريع التنمية لتلك الجهات، مؤكدة أنه لن يتم فقط الاكتفاء برفض تلك المشاريع بل سيتم بحث كيفية معاقبة من وضعها لانهم يغردون خارج السرب تماماً.

وأشارت المصادر الى العمل في الوقت الحالي على قاعدة بيانات للصرف تسهل فيما بعد عملية ضبط نظام المشتريات الحكومية.