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بيروت - الوكالات: شهد اليوم السابع من الاحتجاجات المتواصلة في لبنان توترا بين المتظاهرين والجيش الذي قام بفتح الطرق بالقوة فيما ابدى البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه للمتظاهرين واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الوقت مناسب لقيام دولة مدنية في لبنان على أساس دائرة انتخابية واحدة... (طالع ص 18).

وأصرّ المتظاهرون على شلّ البلد ومرافقه لمضاعفة الضغط على السلطات في خطوات تصدى لها الجيش اللبناني في بعض المناطق بالقوة لأول مرة منذ انطلاق الحراك. وعملت وحدات الجيش ظهر أمس على فتح الطرق الدولية بالقوة في مناطق عدة، ما تسبّب بحالات تدافع وهرج ومرج مع رفض المتظاهرين ترك الطرق.

في غضون ذلك قال مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان امس ان ما تشهده البلاد هو انتفاضة شعبية تاريخية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية. واكد الراعي الذي ترأس الاجتماع الاستثنائي للمجلس ان الدولة أمعنت في الانحراف والعناد والفساد حتى انتفض الشعب.

واعرب عن تضامن المجتمعين مع المتظاهرين واعتبر ان الشعب بعث برسالة تتخطى الانقسامات الطائفية والمذهبية وقال الراعي ان لائحة الإصلاحات خطوة أولى إيجابية لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الإداري من أصحاب الكفاءات والوطنية. من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقا مشيدا بإقرار الحكومة لورقة الإصلاحات واعتبر بري ان الظرف مناسب جدا لقيام دولة مدنية وانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة.في حين أفادت وسائل اعلام محلية عن نقاش رسمي في الكواليس حول إمكانية اجراء تعديل وزاري يرضي الشارع ويضمن عدم استقالة الحكومة في ظل ظرف مالي واقتصادي وسياسي دقيق للغاية.