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بغداد - «كونا»: تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي امس باجراء تعديل وزاري وتقليص رواتب كبار المسؤولين في خطوة تستهدف استباق الاحتجاجات المتوقعة يوم غد الجمعة. وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان عبد المهدي سيلقي اليوم خطابا حول الاوضاع الحالية في البلاد يكشف فيه عن خطوات وصفتها بـ«العاجلة والاصلاحية» تتضمن اجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة وتركز على الكفاءات والاستقلالية والطاقات الشبابية. واضاف البيان ان رئيس الحكومة سيؤكد اهمية تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد بوضوح امام الرأي العام والعمل على سن قانون «من اين لك هذا».

واوضح ان عبدالمهدي سيدعو الى تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين ليصل في الحالات العليا الى النصف على ألا يتجاوز اعلى راتب عشرة ملايين دينار عراقي شهريا (نحو 8300 دولار).

واكد ان الاموال المحصلة من تقليص الرواتب ستمول صندوقا للضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر. وبحسب البيان فان عبدالمهدي سيتطرق الى وضع القوات الاميركية المنسحبة من سورية الى العراق مبينا ان وجود القوات الاجنبية يجب ان يكون بموافقة الحكومة العراقية وان ينتهي حال الطلب منها ذلك.

ويأتي خطاب عبد المهدي المقرر قبيل ساعات من مظاهرات حاشدة دعي لها غداً الجمعة للمطالبة بالخدمات وكشف الجهات التي تورطت بقتل المتظاهرين في المظاهرات السابقة.