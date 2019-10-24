الأولى

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان أن التعديلات التي تمت على قانون المنافسة الجديد تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مبينا أن القانون سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم تمهيدا لإقراره. (طالع ص 13)

وأضاف الروضان خلال افتتاح ندوة حماية المنافسة وحماية المستهلك التي عقدت امس، أن القانون سوف يعزز من زيادة صلاحيات الجهاز الحالية والحد من القيود التي تواجه تفعيل دوره الرقابي فضلا عن كونه يسهم في نشر الوعي والثقافة بالمنافسة في المجتمع، مبيناً أن جهاز حماية المنافسة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك مرتبطان ببعضهما ومكملان لأدوارهما في سبيل حماية ورفاهية المستهلك. وقال الروضان إن الجهاز يسهم في توفير الخيارات والبدائل وضمان الجودة والاسعار المناسبة من خلال الرقابة على الأسواق، كما يعمل على نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار والتعاون التام مع اجهزة الدولة المختصة للعمل على استقرار الاسواق وضمان تدفق السلع والخدمات. واوضح أن الجهاز ذو طبيعة قضائية من جانب التحقيق في قضايا المنافسة وفرض الغرامات على المخالف لقوانين حماية المنافسة ومن الصلاحيات،اعفاء بعض الممارسات التي تحد من المنافسة، كما أن الجهاز يقوم بإجراء الدراسات والبحوث لتقييم المنافسة في شتى القطاعات من أجل تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد للوصول إلى مركز مالي عالمي يحقق رؤية 2035 وهذا كله يصب في تعزيز الدور الريادي للاقتصاد الوطني للكويت.