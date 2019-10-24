الأولى

كتب شايع النبهان

أكدت وزارة الصحة توافر علاج التهاب القولون التقرحي «كرونز» بكميات تكف 4 أشهر، فضلا عن وجود المخزون الاستراتيجي من الدواء، وأن ما نشر عن عدم توافره عارٍ عن الصحة.

وأوضحت في بيان صحافي أن آخر طلبيات هذا النوع من الدواء وصلت إلى المستودعات الطبية امس، وسبقها وصول طلبية أخرى قبل 3 أيام، ، فضلاً عن طلبيات أخرى ستصل خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو انتقال وكالة الدواء من شركة إلى أخرى، وما صاحب ذلك من إجراءات للدورة المستندية، لكن ذلك لا يعني مطلقا عدم توافر الدواء، مهيبة بالجميع تحرى الدقة في نشر المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد منها.

من جانب آخر اعلنت الصحة انها تحرت عن مدى صحة مقطع فيديو مصور في أحد المستشفيات التابعة للوزارة، وتظهر فيه سيدة قيل إنها وافدة تقوم بصرف علاجات غير مستحَقة.

واكدت انه بالتواصل مع إدارة المستشفى، تبين أن السيدة المعنية مواطنة كويتية، تقوم باستلام مجموعة من الأدوية تخص والدتها «المسنة» التي تعاني من عدة أمراض ، وهي أدوية موصوفة وقانونية. واهابت وزارة الصحة بالمراجعين تحري الدقة في النقل والنشر، والمساهمة في الحفاظ على خصوصية غيرهم، وتوصيل جميع الملاحظات والاستفسارات وفق الأطر القانونية.