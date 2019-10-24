آراء

راقب العالم أجمع نتائج الانتخابات الكندية الأخيرة والتي اتسمت بحالة من الاستقطاب الكبير ما بين الأحزاب السياسية الرئيسة والتي ضمت الحزب الحاكم الليبرالي وحزب المحافظين المنافس، بالاضافة الى الحزب الديمقراطي الجديد والخضر والحزب الكيبكوازي، وجاءت النتائج لتعبر عن تلك الحالة من الانقسام التي شهدها المجتمع الكندي، فقد تمكن الحزب الديموقراطي بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودز من الفوز ولكن ليس بالأغلبية ما يفرض عليه الدخول في تشكيل حكومة اقلية حيث يعتبر الحزب الديموقراطي الجديد الأكثر ترجيحا للدخول في هذا التشكيل، في الوقت نفسه حقق حزب المحافظين بقيادة اندرو شير تقدما كبيرا حيث جاء في المرتبة الثانية في الوقت نفسه تمكن من تحقيق الفوز على مستوى الأصوات الشعبية، وكانت تلك النتائج التي دفعت رؤساء الأحزاب الأولى الثلاثة لاطلاق خطاب الفوز مباشرة بعد اعلان النتائج دون تنسيق مسبق فيما بينها حيث جرت العادة ان يتقدم تلك الخطابات الحزب الفائز بالأغلبية، الا ان ذلك التكتيك، رسالة للناخبين بأنهم سوف يتصدرون المشهد في الانتخابات القادمة، مما لا شك فيه، ان تشكيل الحكومة سيكون قريبا، فالناخب الكندي ليس مستعداً للعودة مجددا في اي وقت قريب لصندوق الاقتراع، الا ان هناك الكثير من التحديات في انتظار النخبة السياسية الجديدة او التي تم اعادة انتخابها، ولكن محصلة تلك النتائج تؤكد بأن الكنديين مازالوا يقاومون الانجراف في موجة التيار الشعبوي الذي اكتسح الانتخابات الأميركية والأوروبية من قبل ولا يزال في تصاعد في العديد من الدول الأوروبية التي يسعى الكثير من سياسييها لتفكيك منظومة الاتحاد الأوروبي ومقاومة موجة المهاجرين، كذلك عكست تلك الانتخابات قوة تأثير المهاجرين الذين فضلوا اعادة انتخاب رئيس الوزراء الذي عرف بسياساتها الداعمة لقضايا حقوق الانسان والديمقراطية وحق الهجرة بما يحفظ التنوع للمجتمع الكندي.

دخول المهاجرين كلاعب جديد على الساحة السياسية الكندية ليس بجديد، فقد خاضت كندا تاريخيا صراع التنوع بين الثقافتين الانكليزية والفرنسية، فعلى الرغم من طغيان الثقافة الانكليزية الا ان التواجد الفرنسي كبير ومتميز، فبالاضافة الى وجود ولاية كيبيك الفرنسية الشهيرة، فإن الفرنسيين الكنديين في ولاية انتاريو والتي تعتبر احدى أكبر الولايات الكندية والتي تضم العاصمة اوتاوا، يأتون من الانكليز والاسكوتلنديين والايرلنديين. كما واجهت الثقافة الفرنسية الكثير من العنصرية حتى اصبحت جزءا لا يتجزأ من الثقافة الكندية. وتلعب المراكز الثقافية ومنها على سبيل المثال مركز فرانكو-انتاريون، دورا مهماً في تعزيز الثقافة الفرنسية جنبا الى جانب الثقافة الانكليزية، واحد ابرز وسائل تعزيز الثقافة هي المهرجانات الثقافية والفنية والموسيقية واشهرها «المهرجان الفرانكو- الانتاريو» «Le Festival Franco Ontarien» حيث يتفاعل الجميع مع تلك الخصوصية الثقافية والتي نجحت عبر الكلمة والفن لتشكل ثقافة معلم رئيس في الهوية الكندية، وهو ما انعكس أخيراً على روح الانتخابات الكندية الأخيرة التي شهدها الكنديين حيث كانت انعكاساً لذلك التنوع الثقافي والسياسي.

