آراء

ما الذي قدمته جمعية المعلمين؟!

تساؤل يتوارد الى ذهني بعد ورود العديد من الملاحظات على أدائكم من قبل المعلمين فهناك قرارات كثيرة صدرت كنا نعتقد انها جاءت من أجل خدمة المعلمين ولكن فعليا نشاهد نوعا من أنواع التضييق على منتسبي جمعية المعلمين، وآخر تلك التخبطات هو رفع رسوم التسجيل من 5 دنانير الى 17 ديناراً، فهل هذا الاجراء يا رئيس جمعية المعلمين يعتبر انجازا لكم؟! ان هذا القرار لن يزيد المعلمين إلا اصرارا على مواجهة مختلف صنوف التعسف التي نراها فبعد ان منعتم التسجيل في فرعي الجهراء والمنقف وجعلتموه قاصراً على الدسمة حيث رفع هذا الاجراء أعداد اعضاء الجمعية العمومية من 6973 إلى اكثر من 11 الفاً ثم تأتون اليوم وتقومون برفع الرسوم فهل هذه انجازات تحسب لكم؟! نقولها بكل صراحة ان سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة استبعاد بعض المعلمين بقرارات غير مدروسة كرفع الرسوم وغيرها لن تجدي ولن تنفعكم، فالمعلمون اليوم عازمون على محاربة كل انواع التخبط والتعسف ولن يسمحوا بالانتقاص من حقوقهم.

إن اغلب المعلمين ازدادت شكواهم في الفترات الاخيرة من قرارات جمعيتهم البعيدة كل البعد عن مصلحتهم بل إن أغلب قرارات الجمعية جاءت ضد رغبة وإرادة معظم جموع المعلمين لذا فعلى الجمعية الموقرة أن تراجع نفسها في القرارات التي تُتخذ بلا هدف سوى ارضاء قيادتها.

لذا نتمنى يا رئيس جمعية المعلمين أن تعلم جيدا ان سياسة التعسف مصيرها الفشل فإرادة المعلم اكبر من زيادة الرسوم او سياسة الإقصاء، كما أن حرية الرد مكفولة لرئيس واعضاء جمعية المعلمين ان رغبوا في ذلك الرد علينا والتواصل معي وإطلاعي على انجازاتهم وما هي الاستفادة الحقيقية من قرار زيادة الرسوم، فقلمي سينصف كل من يعمل وسينتقد كل من يتقاعس عن أداء عمله.

حفظ الله الكويت وأميرها من كل مكروه.

