آراء

«حل المجلس لاماراح يحلونه هذا الوزير يبون يشيلونه من الحكومة ويبون يحطون فلان مكانه لا مو فلان بيحطون علان».. هذا جزء من الأقاويل التي نسمعها هذه الأيام فكل واحد بالكويت يكذب الكذبة ويصدقها وبعضهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي شكلوا حكومة كاملة.

من المؤسف أننا نرى أن أغلب الناس يستمعون ويصدقون مثل هذه الاشاعات وبعضهم ادعى أنه خبير سياسي ويصرح وهو جالس بالديوانية و«حاط رجل على رجل ويدردع» بالشاي والقهوة ويحدد السنة التي سيحل فيها هذا المجلس.

يا جماعة.. اولا حل المجلس بيد صاحب السمو، وهو حق اصيل لسموه فقط، والاعلان عن اسم رئيس الحكومة ايضا بيد سمو الامير فقط وبعض الناس وهم في المقاهي والدوواين يحللون الوضع السياسي المحلي.

من هم حولنا سبقونا في كل شيء نحن «بس قاعدين نتحلطم ونتشكي ونتطنز على اي شيء، حتى وصل بنا الحال إلى أن «نتشمت ونتطنز» على مآسي وآلام الآخرين، ففي كثير من الدول التي تجاورنا لا يتوافر لهم مثل ديموقراطيتنا ولا حرية رأي مثلنا ولامجلس أمة منتخب وتجد شعوبها مرتاحة وكل واحد في مجاله يبدع ويعمل ويخلص دون الالتفات الى الاشاعات التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ماعدا «ربعنا هداهم الله» يصدقون أي شيء يذكر في وسائل التواصل الاجتماعي.

اما بالنسبة لنا فإننا نتفوق ليس فقط على دول المنطقة بل حتى على كثير من دول العالم بالحسد. والله لو نعمل وننتج 10 في المئة من وقتنا الذي نضيعه على الحسد، لكنا تفوقنا على العالم بأسره.

وبالختام اقول: يا جماعة الخير التفتوا يسارا ويمينا لتروا المنطقة كيف تغلي، وهذه الاوضاع تفرض علينا آلا نصدق مثل هذه الاشاعات بل يجب أن نتصدى لمروجيها وبحاجة ايضا الى التعاون فيما بيننا والتلاحم وأن نبتعد عن الحسد فالكويت تستحق منا الاحسن، ان نحب بعضنا ونبتعد عن هذه الظواهر السلبية من اشاعات وحسد.

