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أصبح مرض السرطان كابوسا يواجه البشرية جمعاء، فلا يترك صغيرا أو كبيرا ولا يرحم طفلا أو امرأة، ما جعل العلماء لا يدخرون جهدا للقضاء عليه.

وأكد الباحثون أن الأطعمة الغنية بمادة «الفلافونويد»، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. وشددوا على أن، «تفاحة في اليوم يمكن أن تساعدك في الوقاية من المرض الخبيث».

هذه النتائج جاءت من تحليل للوجبات الغذائية التي يستهلكها أكثر من 53 ألف شخص على مدار 23 عاما، وفقا لموقع «Healthline».

وأكد الباحثون أن كوب من الشاي الأخضر يوميا يزيد مناعتك ضد مرض السرطان لما يحتويه من مادة «الفلافونويد». وقال دكتور نيكولا بوندونو، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة «إديث كوان» وباحث رئيسي في الدراسة، إن النتائج يجب أن تشجع الناس على تناول المزيد من الفواكه والخضراوات وشرب الشاي الأخضر، خاصة إذا كانت لديهم مخاطر عالية للإصابة بالسرطان أو أمراض القلب. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد الفواكه والخضراوات والشوكولا والشاي. أكد د. بوندونو: «أنه ثبت أن مركبات الفلافونويد مضادة للالتهابات وتحسّن وظائف الأوعية الدموية، وهو ما قد يفسر سبب ارتباطها بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان». وأضاف: «يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال النظام الغذائي. إن كوبا واحدا من الشاي وتفاحة واحدة وبرتقالة و100 غرام من التوت الأزرق و100 غرام من القرنبيط سيوفر مجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد وأكثر من 500 ملغ من الفلافونويدات الكلية التي يحتاجها جسمك».

