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يرى البعض أن المشي البطيء دليل على اتزان الشخص وهدوئه، فلا حاجة للاستعجال، وأن في التأني السلامة، فضلا عن أن الشخص الذي يمشي ببطء وعلى مهلٍ سيصل لهدفه أسرع (مجازيا طبعا)، ولكن دراسة حديثة نعرضها هنا بالتفصيل، ترى أن مشي الهوينى مؤشر خطير. وأشارت الدراسة الطبية الجديدة إلى أن الطريقة التي تمشي بها الآن، قد تقدم مؤشرات حول المشاكل الصحية والأمراض الخطيرة التي من المرجح أن تعاني منها في المستقبل.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة «الكونفدنسيال» الإسبانية، قال الكاتب أدريان لوبيز، إن طريقة مشيك من الممكن تكون علامة مهمة لتوقع المشاكل الصحية في المستقبل، إذ إن بطء الخطوات له علاقة بفرضيات المعاناة من بعض الأمراض عند التقدم في العمر، مثل الخرف، حتى قبل أن تظهر أعراض المشكلة. وأضاف الكاتب أن القائمين على الدراسة خلصوا إلى هذه الاستنتاجات، حيث لاحظ الأطباء المشاركون فيها أن البنية الجسمانية وخصائص المخ لدى من يمشون ببطء في الشارع، كل ذلك يجعلهم يشيخون وتظهر عليهم علامات التقدم في السن بشكل أسرع عندما يبلغون 45 عاما، مقارنة بنظرائهم الذين يسيرون بخطى سريعة.

وأوضح الكاتب أن ذوي المشي البطيء، معرضون أكثر لتدهور حالة الرئتين والأسنان والنظام المناعي، مقارنة بغيرهم. كما أن هذا المقياس من شأنه أن يساعد في تحديد من سيعانون في المستقبل من أمراض تمس قدراتهم الذهنية. ويمكن لهذه الدراسة أن تقود لوضع اختبار على الأطفال لتوقع من الممكن أن يصابوا بالزهايمر وأمراض أخرى.

