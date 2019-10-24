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حلقت مركبة أجرة شبيهة بالطائرات المسيرة فوق الواجهة البحرية في قلب مدينة سنغافورة، الثلاثاء، في أول تجربة من نوعها.

وتأمل شركة «فولوكبتر» الألمانية المصنّعة لها بأن تحدث هذه الوسيلة الجديدة ثورة في قطاع النقل في المدن التي تختنق بالازدحامات المرورية.

وأقلعت هذه المركبة، العاملة بـ18 مروحة، بقيادة طيار للقيام برحلتها التجريبية من مرتفع، وحلقت لمدة حوالي دقيقتين و30 ثانية حول منطقة خليج «مارينا باي».

وحلقت مركبة الأجرة هذه، العاملة بالبطاريات والتي تتسع لشخصين، بهدوء عبر ناطحات السحاب.

الطائرة التي تشبه المروحية الصغيرة والتي تعمل بتكنولوجيا مماثلة للطائرات المسيرة، يمكنها التحليق بشكل مستقل، لكن وجود الطيار فيها أثناء الاختبار كان لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقد أجرت الشركة اختبارات لهذه الطائرة في مدن أخرى وبلدان منها هلسنكي وألمانيا ولاس فيغاس، لكن تجربة سنغافورة هي الأولى التي تجرى في قلب مدينة.

ويتوقع أن تكون سنغافورة من بين المدن الأولى التي تحصل على هذه الخدمة مع توقع توفيرها تجاريا في غضون عامين إلى 4 أعوام. وتأمل الشركة، بعد ذلك، تقديم المركبات في مدن آسيوية أخرى تعاني من مشكلة الاختناق المروري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فلوريان رويتر: «قد يبدو هذا الأمر كأنه خيال علمي لكثير من الأشخاص لكنني أعتقد أننا بدأنا الآن لمس التأثيرات التي يمكن أن تؤدي إليها هذه التكنولوجيا».

