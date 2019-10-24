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أعلنت شركة غوغل العمل على توحيد صورة الملف الشخصي لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail مع صورة الحساب الخاصة بحساب غوغل، وذلك في مسعى منها لتسهيل تجربة المستخدم. وأوضحت غوغل أنه عندما يريد مستخدم حزمة تطبيقاتها المكتبية (جي سوت) G Suite تغيير صور الملف الشخصي الخاصة بهم على خدمة (جيميل)، فإنه سوف يُنقلون إلى قسم (عني) About me لإعدادات الملف الشخصي الخاصة بحساب غوغل.

وكانت «غوغل» الى اليوم تختلف لديها صورة الملف الشخصي لحساب (جيميل) عن صورة الملف الشخصي لحساب جوجل، الأمر الذي تقول غوغل إنه مربك. أما الآن فقد أصبحت الصورة موحدة لجميع خدمات وتطبيقات الموقع.