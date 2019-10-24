loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

حل لغز المادة الغريبة على القمر


نشر خبراء البرنامج الصيني لاستكشاف القمر صورة مفصلة للمادة الغريبة التي عثر عليها الروفر الصيني في الجانب الخلفي من القمر. وفقا لرأي الخبراء، هذه المادة الغامضة، هي زجاج داكن اللون تكون نتيجة سقوط كويكب على القمر.
ويرى في الصورة المفصلة التي نشرها الخبراء المنطقة المنخفضة التي فيها المادة الداكنة وعليها بقع ساطعة. تشبه المادة زجاج الصدمات الذي عثر عليه رواد الفضاء في بعثة أبولو 17 عام 1972 فالنموذج 70019 الذي حصل عليه رائد الفضاء هاريسون شميت، هو عبارة عن معدن داكن وزجاج أسود ساطع. تكون هذا المعدن نتيجة اصطدام كويكب بسطح القمر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة