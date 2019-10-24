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الوفيات


محمود يعقوب يوسف حيدر، (60 عاماً)، شيع، مبارك الكبير، ق7، ش255، مسجد القدس، ت: 60633312 - 66639305
خاتون محمد مشهدي، أرملة أحمد محمد عبدالواحد، (75 عاماً)، شيعت الرجال: صباح السالم، مسجد بن نخي، ق1، ت: 99426288، النساء: الرميثية، حسينية العترة الطاهرة، ق10، شارع أبوحنيفة، ج101، م16، ت: 55146722
سليمه مهدي حسن، أرملة عباس سبهان إسماعيل، (78 عاماً)، شيعت، الرجال: الرقعي، مسجد الإمام المهدي، ت: 99859939، النساء: العمرية، ق2، ش5، م29
مريم محمد العوضي، (76 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 99403625، النساء: القادسية، ق2، ش26، م3، ت: 99015266
حمدان مجيدل مكيديد السليماني، (90 عاماً)، شيع، الرجال: النسيم، ق3، ش418، ت: 99226000، النساء: العيون، ق4، ش9، م32، ت: 50855582
حصة أحمد عبدالعزيز النشمي، (71 عاماً) شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق4، شارع عبدالوهاب الفارس، م35، ت: 22541725، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع عبدالوهاب العثمان، م2، ت: 22542862
عوض فلاح مفرج المسيلم، (76 عاماً)، شيع، العمرية، ق5، ش4، م29، ت: 99020524
مطره غضوي غالب الرحيلي، أرملة مطر الذخير الهليلي، (75 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99963903 - 90902555
إنا لله وإنا إليه راجعون


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