وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة أعرب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة سموه الى أرض الوطن العزيز سالما معافى متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية. هذا وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية. من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كذلك استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. واستقبل سموه أيضا بقصر بيان صباح أمس رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية د. محمد أحمد الجارالله ود. عبدالله يوسف الغنيم وعبدالله العيسى.

