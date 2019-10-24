وطن النهار

تحت رعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس مجلس الأمناء بمكتب الشهيد الشيخ علي الجراح أقام المكتب مساء اول من أمس حفل تكريم أبناء الشهداء الفائقين للعام الدراسي 2018/2019 وذلك في قاعة الراية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بعدها تم عرض فيلم بعنوان (رعاية أميرنا سر تفوقنا).

وألقى وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح كلمة قال فيها: يسعدني ان التقي بحضراتكم في كل عام للاحتفال بأبنائنا المتفوقين والمتميزين دراسيا وتكريمهم بعد ان حققوا بتوفيق الله النجاح والتفوق والتميز على طريق التحصيل العلمي واكتساب العلم والمعرفة من أجل المساهمة في بناء كويت المستقبل، مضيفاً انه لمن دواعي سرورنا الاعراب عن بالغ فرحتنا وسعادتنا بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى ارض الوطن العزيز بعد ان منَّ المولى تعالى على سموه بالشفاء وموفور العافية.

وقال الجراح مخاطبا المحتفى بهم: لقد اجتهدتم وثابرتم في تحصيلكم العلمي فحصدتم النجاح والتفوق الذي يمهد لكم الطريق نحو مستقبل زاهر ان شاء الله للاسهام في خدمة وطنكم ورفعة شأنه ولقد أثبتم انكم تسيرون على نهج آبائكم الذين كان رائدهم الفداء والتضحية من أجل الكويت فبذلوا دماءهم رخيصة من أجلها ففازوا بمنزلة الشهادة.

واضاف: وانتهز هذه المناسبة السعيدة لأرفع لمقام سمو أمير البلاد خالص الشكر على دعمه المتواصل لرعاية اسر الشهداء الأبرار وتكريم أبنائهم كما اتقدم بالشكر لوكلاء الديوان الاميري ولمسؤولي مكتب تكريم الشهداء واسرهم على جهودهم الخيرة المتمثلة في رعاية مسيرة الطلبة من أبناء شهداء الكويت الابرار ليظلوا المواطنين الذين يفخر بهم وطنهم الغالي الكويت.

بعدها ألقت مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم فاطمة الأمير كلمة قالت فيها: يسعدنا في مكتب الشهيد ان نرى في كل عام كوكبة متجددة من طلبتنا الفائقين والمتميزين الذين يسيرون بجد واجتهاد على طريق العلم والابداع خدمة لوطننا الغالي الكويت. مضيفة بقولها الابداع والتفوق هما عنوان مكتب الشهيد في برنامجه (اكاديمية المبدعين).

وفي نهاية الحفل قام وزير شؤون الديوان الأميري بتكريم أبناء الشهداء الفائقين والمتميزين كما وقد قام أبناء الشهداء باهداء راعي الحفل درعا تذكارية بهذه المناسبة.

