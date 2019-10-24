وطن النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى ادغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية التونسية راجيا سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة الشعب التونسي مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت والجمهورية التونسية ومتمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.