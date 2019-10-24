وطن النهار

اكدت الكويت مواصلة دعمها لتجسيد رؤية السلام وتحقيق الاستقرار في القارة الافريقية وتنميتها عبر عضويتها كمراقب في الاتحاد الافريقي و بالتعاون مع الدول الافريقية.

جاء ذلك في كلمة الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا التي ألقاها السكرتير الثاني عبدالله الرشيدي مساء أول من امس الثلاثاء.

وأشاد الرشيدي بالتقدم المحرز الذي أشار اليه الأمين العام في تقريره حول الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والمتمثل بالخطوات والاجراءات الايجابية التي حققتها الدول الافريقية في مجال التنمية.

