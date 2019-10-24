وطن النهار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر متانة العلاقات التاريخية المتجذرة بين الكويت والهند.

وقال الناصر في كلمة له في الأمسية الثقافية التي أحيتها سفارة الهند لدى الكويت مساء اول من امس ان شعبي البلدين يرتبطان برواسخ اجتماعية عميقة، مثمناً اسهامات هذه الجالية في تنمية وتطوير عدد من المجالات المختلفة في البلاد، معرباً عن اعتزازه بمستوى التلاحم والترابط الذي يدلل بجلاء على متانة العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين.

واضاف أن العروض الثقافية والفولكلورية التي تم تقديمها خلال هذه الأمسية تجسد معاني الأصالة العريقة للثقافة الهندية والترابط التاريخي الوثيق بين البلدين والشعبين الصديقين.

واوضح ان هذا الترابط شهد منذ القدم عبور الكويتيين غمار البحار للوصول الى سواحل الهند لجلب الخيرات الى هذه المنطقة ونقل الثقافات والمجالات الحياتية المختلفة ومن بينها الثقافة والفنون الهندية المتنوعة.

واشار الى أن التراث الهندي موجود وراسخ في الثقافة الكويتية وأنه في كل بيت كويتي لا بد وأن يزدان ويزدخر بشيء من الثقافة الهندية مقدما بهذه المناسبة أطيب تحياته للجالية الهندية الموجودة في الكويت.

من جانبه رفع السفير الهندي لدى البلاد ك. جيفا ساغار أسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا بمناسبة عودة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سالما معافى الى أرض الوطن، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية. ولفت ساغار في كلمته خلال الأمسية الفنية الى علاقات الصداقة القوية والتاريخية التي يتحلى بها البلدان، مشيرا الى أن الجالية الهندية الكبيرة في الكويت تحظى برعاية وثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي، مشيدا بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر لهذه الفاعلية والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

