وطن النهار

التقى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د. بدر البديوي الخبير الزائر فرانسيسكو سانين للتقييم الدوري لبرنامج ماجستير العمارة، وذلك بحضور كل من العميد المساعد للشؤون الطلابية د. فيصل الكندري، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د. خالد الفضالة، ومدير برنامج الماجستير في العمارة د. أسيل الرقم. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة بنود أبرزها (الأطروحات والمشرفين عليها، ومرافق جامعة الكويت، وإعطاء بعض الأمثلة عن الجامعات المختلفة وكيفية اختيار المقررات والمقاعد، فضلا عن التبادل الطلابي وأعداد الطلبة، وكيفية تحسين البرنامج في المستقبل القريب).

