وطن النهار

هنأ سفير ارمينيا في البلاد سارمين باغداساريان الحكومة والشعب الكويتي بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى من رحلة العلاج.

واشاد السفير باغداساريان في كلمة له خلال حفل السفارة بعيد الاستقلال الـ 28 امس الاول بحضور وزير الاعلام وزير الشباب محمد الجبري والشيخ علي الجابر بمستوى العلاقات الوثيقة والمتطورة بين بلاده والكويت.

وقال انه ومنذ وصوله إلى الكويت بصفته سفيراً سعى إلى تقديم المزيد من الوضوح والتعريف بارمينيا والشعب الارمني بالإضافة إلى تعميق العلاقات مع الشعب الكويتي.

وقال ان هذا العام يصادف الذكرى 25 على إقامة علاقات الصداقة بين الكويت وارمينيا مؤكدا ان هذه الصداقة حقيقية وقائمة على التاريخ وروابط الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

واضاف ان بلاده تشارك سمو الأمير رؤيته الخاصة تجاه السلام والقيم الإنسانية حيث تحرص حكومة أرمينيا على توسيع علاقاتها الثنائية القوية مع دول العالم.

واوضح ان البلدين بصدد عقد مشاورات سياسية واجتماعات للجنة الحكومية الدولية المشتركة قريبا مؤكدا ان تلك المشاورات ستشمل إعلان مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة والفنون والثقافة، وان بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع الكويت. وأعرب عن سعادته لوجود مجتمع وجالية ارمنية تحظى باحترام الشعب والمسؤولين في الكويت.

واشار إلى أن بلاده كانت ولا تزال بوتقة تنصهر فيها الثقافات والحضارات المختلفة التي تركت آثارًا كبيرة على ثقافتنا الارمنية والتي ظلت دائما فريدة من نوعها، لافتا إلى أن أرمينيا هي المكان الذي تلتقي فيه أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقال ان بلاده مرت بتحولات مهمة اخرها الربيع الماضي حيث نجح شعب أرمينيا في ثورة سلمية غير مسبوقة قام بها المواطنون كدليل على إرادتهم لرفض الفساد والظلم وعدم المساواة.

وقال ان هذا التحول السياسي اسهم في تغييرات اجتماعية واقتصادية «نأمل أن تدفع أرمينيا إلى القرن الحادي والعشرين». واكد باغداساريان انه بالرغم من تلك التحولات في الحياة السياسية الداخلية الا ان السياسة الخارجية لارمينيا لا تحتوي على منحنيات تحترم التزاماتها الدولية بالإضافة إلى انها شريك لا يمكن الاعتماد عليه.

