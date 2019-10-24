وطن النهار

أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح المنتدى الإنساني الأول للمسؤولية المجتمعية للشركات، لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم جهود الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح حول العالم.

وقال الصبيح في تصريح له: ان الكويت لها تاريخ راسخ من العطاء الإنساني حيث تشهد الدولة تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التزاماً على المستويين الحكومي والشعبي لدعم القضايا الإنسانية حول العالم. ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في العطاء الإنساني تماشياً مع تلك القيم.»

من جانبه، اكد رئيس مكتب مفوضية اللاجئين سامر حدادين ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية مثمنا الالتزام الذي تبديه حكومة الكويت والقطاع الخاص الكويتي لدعم القضايا الإنسانية حول العالم هو أمر يدعو للتقدير، اقتداءً بسمو امير البلاد وقيادته الحكيمة في هذا المجال. وقال: «إن تفاقم أزمات النزوح التي أصبحت تمتد لسنوات طويلة يستدعي حلولاً مبتكرة ومستدامة. باستطاعة القطاع الخاص بقدراته الاستراتيجية وخبراته وموارده أن يحسن بشكل كبير الجهود الإنسانية، وبإمكان الجهات الكويتية المختلفة لعب دور رائد في هذا السياق».

واضاف: ان هذا المنتدى الذي يهدف إلى تبادل الأفكار والتباحث لإيجاد الحلول المستدامة، بمشاركة نخبة من أصحاب الخبرات المحلية والعالمية، برؤية شاملة لأزمة اللجوء والنزوح حول العالم، وواجب القطاع الخاص ودوره المحوري في دعم العمل الإنساني محليا وعالميا، في إطار خطط واستراتيجيات عملية تدعم خطط الاستجابة العالمية للكوارث الإنسانية، وتعزز من تواجد وظهور القطاع الخاص على الصعيد العالمي.

وقال: ان دور الكويت الريادي في مجال العمل الإنساني ونهجها المعتدل لمنع النزاعات والخلافات، واستجابتها الإنسانية السريعة لمد يد العون لضحايا الكوارث والحروب أصبح عرفا، فكانت للمفوضية شراكة مميزة وناجحة مع الكويت فبلغت تبرعاتها أكثر من 349 مليون دولار حتى هذا العام لأزمة اللاجئين السوريين لوحدها، كما بلغ أجمالي تبرعات الكويت حوالي 430 مليون دولار حتى عامنا هذا، لتشمل دعمها للأزمات الإنسانية الأخرى في اليمن والعراق وغيرها.

واضاف: وفي ظل هذا المحيط المشجع على العمل الإنساني، كانت للمفوضية شراكات متعددة مع رواد العمل الخاص، متمثلة في صناعات الغانم ممثلة بالسيد عمر الغانم، ومجموعة زين للاتصالات ومن ضمنها زين الكويت متمثلة بالسيد بدر الخرافي، وغيرها الكثير.

