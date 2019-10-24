وطن النهار

جددت الكويت دعمها الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري حقوقهما المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وسيادتهما على مواردهما الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للامم المتحدة التي ألقتها مساء أول من امس الثلاثاء الملحقة الدبلوماسية لولوة الدوسري خلال مناقشة بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

واشارت الدوسري الى تقرير الامين العام الذي يفند بشكل حيادي واقع التعديات والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال فضلا عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة لا سيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واضافت ان تلك الممارسات تعرقل كل سبل تحقيق التنمية في كل من الاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وأبرزها استنزاف الموارد الطبيعية في الاراضي المحتلة وقيامها بأنشطة استيطانية ومصادرتها للممتلكات وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدمير البنية التحتية.

ولفتت الدوسري الى قيام اسرائيل بفرض قيود وتدابير تعسفية سواء ادارية او امنية على الشعب الفلسطيني الشقيق تمنعه من حرية التنقل متجاهلة بذلك القوانين والأعراف الدولية كافة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار (2334) الصادر عام 2016.

وبينت ان القرار يدعو إسرائيل بشكل فوري إلى وقف جميع الانشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية ذات الصلة وبشكل كامل. واعربت الدوسري عن مشاطرتها الامين العام للأمم المتحدة تأكيده استمرار صلاحية قرار مجلس الامن رقم 497 في عام 1981 بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل.

وافادت بان المجلس قرر اعتبار قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.

واوضحت ان استمرار إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يعد بمثابة عقبة رئيسة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت ان التقرير الصادر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطرق إلى سلوكيات اسرائيل في استيلائها وتلويثها للموارد الطبيعية لدولة فلسطين الشقيقة.

