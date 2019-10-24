وطن النهار

بحث رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي مع رئيس محكمة التدقيق الأوروبية كالوس هينير ليهني أول من أمس الثلاثاء أوجه التعاون الفني والمهني المشترك.

وقالت مدقق ادارة الرقابة السابقة بالديوان منيرة الهويدي في تصريح لـ «كونا» ان الجانبين اكدا خلال اللقاء اهمية تبادل الخبرات والمعرفة بتعزيز دور الجهات المعنية في تحقيق أكبر قدر من الكفاءة المهنية. واضافت الهويدي ان الجانبين بحثا اوجه التعاون في مجال مؤشرات قياس الاداء بشأن متابعة تسوية الملاحظات الواردة بالتقارير السنوية للأجهزة الرقابية.

واشارت الى ما تتمتع به محكمة التدقيق الأوروبية من تجربة غنية وخبرات متراكمة بهذا الاتجاه.

وذكرت ان الجانبين بحثا كذلك مجالات التعاون بمراجعة النظير بهدف تقييم اداء دور الأجهزة العليا وقيمة المنافع المحققة من واقع المنتجات الرقابية لما تتمتع به محكمة التدقيق الأوروبية من كفاءة بهذا المجال.