وطن النهار

مسقط- «كونا»: عقد مسؤولو البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي الأول من أمس اجتماعهم التحضيري الـ 35 الذي أقر استراتيجية التخطيط العمراني الخليجية.

وقال المدير العام لبلدية الكويت م. احمد المنفوحي في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع ان «الاجتماع اقر عدة مواضيع من ابرزها كود البناء الخليجي وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي الخليجي».

وأضاف ان «الاجتماع اقر أيضا قواعد المعلومات البلدية الخليجية وكذلك المقترح الكويتي الخاص بمؤتمر العمل البلدي الذي سيعقد بالكويت العام المقبل» والذي سيتناول محاور عدة وهي المدن الذكية والرقابة على الخدمات البلدية وأفضل التجارب الخاصة بالعمل البلدي.

وأشار المنفوحي الى ان الاجتماع اقر أيضا مقترحا كويتيا يتعلق بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات بين موظفي اجهزة البلديات الخليجية.

ولفت الى انه تم إقرار ابراز العمل الخليجي المشترك في المحافل الاقليمية والدولية مبينا في الوقت نفسه ان المواضيع التي اقرت رفعت للاجتماع الـ22 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط أمس.

