وطن النهار

كشف مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص بالانابة سند المطيري، عن نظام جديد تسعى الادارة العامة للتعليم الخاص الى تطبيقه من خلال اعتماد التراسل الالكتروني عن طريق سيستم «الاون لاين»، مشيرا الى أن هذا النظام يقضي على المراسلات التقليدية ويعتمد على الالكترونية وفق برنامج محكم، مؤكدا ان الادارة مقبلة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الادارية والتعليمية خلال المستقبل القريب.

وقال المطيري في تصريح للصحافيين على هامش حضوره اسبوع التخضير الذي اقامه التوجيه الفني للانشطة التربوية والخدمات المساندة في مقر الادارة تحت رعاية وكيل التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة: ان هناك مساعي إلى تحقيق نقلة نوعية في خدمات التعليم الخاص في الجانبين الاداري والتعليمي، موضحا ان الادارة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير التربية د. حامد العازمي وتعليمات وكيل التربية د. سعود الحربي.

واشار المطيري الى ان هناك حرصا كبيرا من قبل وكيل التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسين الحويلة بوضع رؤى حديثة من شأنها الارتقاء بعمل وخدمات التعليم الخاص، مؤكدا انه في المستقبل القريب سيتم اعتماد النظام بما يسهل على المؤسسات التعليمية الحصول على الموافقات وكذلك تلقي تقارير التفاتيش التي رصدت من اللجنة المختصة، معربا عن رفضه استمرار تواجد عدد كبير من المناديب في ادارة تعليمية.

وحول الحفل، قال المطيري: «نبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ان يغرسها فليغرسها»، ومن هذا المنطلق تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتشجير لما يمثله من علامة تحضر وتمدن وما له من اهمية في الحفاظ على بيئة صحية وبيئة سليمة خط مانع ضد التصحر والجفاف.

واضاف: «تعزيزا لهذه الرؤية أقامت الادارة العامة للتعليم الخاص برعاية وكيل التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، هذه الاحتفالية تزامنا مع اليوم العالمي للتخضير، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من مدارس التعليم الخاص المتميزة في الانشطة، إذ إننا كإدارة التعليم الخاص نرحب بكل مدرسة تقدم يد العون بنشاط جديد مميز عن الانشطة السابقة».

وأوضح أن الحفل اسهم في توصيل صورة واضحة عن التعليم الخاص والانشطة التي يقوم فيها الى المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الثروة الزراعية ممثلة باتحاد المزارعين شاركت في الحفل من خلال توفير المنتجات المحلية.

من جانبه، أكد مدير الانشطة في التعليم الخاص ماجد بوشهري، أهمية غرس مفهوم حب التخضير والتشجير في نفوس الطلبة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من المشاركات الطلابية والكشافة في هذه الفعالية التي تهدف إلى الاهتمام في تجميل الكويت.

وقال بوشهري، ان الادارة العامة للتعليم الخاص حريصة على حث الميدان التربوي بما يشمل من هيئات ادارية وتعليمية بالاضافة إلى الطلبة وتشجيعهم على التشجير، خاصة وان هذا الامر يسهم بشكل كبير في النهاية بصورة ايجابية على البيئة الكويتية السليمة.

وأضاف: «هذه السنة الثانية على التوالي برعاية وكيل التعليم الخاص اقامت الادارة اسبوع التخضير تحت شعار «كويتنا خضراء» بمشاركة من مختلف المدارس العربية والاجنبية وثنائية اللغة مع الشركات الراعية، مبينا ان اتحاد المزارعين ايضا كان له تواجد فعال، بالاضافة الى المدارس الخاصة التي شاركت بابنائها الكشافة والمرشدات وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، آملا تعزيز هذا التطور في زيادة مثل هذه الفعاليات حتى تصبح الكويت خضراء وجميلة.

واكد ان التعليم الخاص متمثلا بالتوجيه العام للانشطة التربوية حريص على اشراك كل من الطالب والمعلم والقائد في هذه المناسبة وحثهم على الزراعة في اي موقع يصلح لذلك سواء في المؤسسة التعليمية او في والمنزل وغيرها من الاماكن، لاسيما ان الزراعة لها تأثيرات ايجابية كبيرة.

