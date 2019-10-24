وطن النهار

برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د حامد العازمي وبحضور وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج علي بن عبدالخالق القرني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي فيصل بن مرزوق الفهادي، أقام مكتب التربية العربية حفل تكريم جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة وذلك صباح امس الاربعاء في فندق سمفوني ستايل.

واعرب وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، عن سعادته خلال حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة، مؤكدا ان من خلال هذا الحفل لنا اهداف تربوية وانسانية في ان رباطنا الخليجي واحد ومشاعرنا وقلوبنا واحدة قد نختلف وقد نتفق في اي قضية بل نوكد للجميع في رباطنا الخليجي الواحد

واضاف الحربي: إننا ثبتنا قيماً إيجابية في متابعة ابنائنا الطلبة الفائقين منذ عام 2006 وظهورهم اليوم هذا يؤكد على قيمة الجائزة وأهميتها والتي تتم بتنسيق مع وزارة التربية ودول الخليج ومكتب التربية العربي لدول الخليج العربي.

