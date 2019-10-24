وطن النهار

أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية فوز عشرة مشاريع تقنية عربية بالجائزة في دورتها التاسعة عشرة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجائزة امس في مقرها، حيث اعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا بسام الشمري ان سبع دول عربية تقاسمت جوائز المعلوماتية، وان الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نالتا النصيب الاكبر من تلك الجوائز العشرة، وان سبعة منها اقتنصها القطاع الحكومي، بينما حطت جائزتان في القطاع الخاص، والاخيرة اصطادها المجتمع المدني.

وقال: ففي القطاع الحكومي حصدت دولة الامارات العربية المتحدة ثلاث جوائز عن مشاريعها: «باشر» التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، و«تم» التابع لهيئة ابوظبي الرقمية، و«مركز الشرطة في هاتفك» التابع لوزارة الداخلية، فيما اقتنصت مملكة البحرين جائزة عن مشروعها «النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» التابع لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، ونالت المملكة العربية السعودية جائزتين: الاولى عن مشروعها «حساب المواطن» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية عن مشروعها «رصد» التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك حصلت دولة قطر على جائزة واحدة عن مشروعها «عون» التابع لوزارة البلدية والبيئة.

اما في القطاع الخاص فقد حطت جائزتان في رحابه: الاولى كانت من نصيب المملكة الاردنية الهاشمية عن مشروعها «المترجم الافتراضي للغة الاشارة» التابع لشركة صواريخ العقل للبرمجيات، والثانية اخذتها جمهورية مصر العربية عن مشروعها «معامل العلوم الافتراضية براكسيلابس» التابع لشركة براكس لابس مصر للبرمجيات.

وفي المجتمع المدني فقد فازت دولة فلسطين بمشروعها «صفوف» التابع لجهاد سعيد كلوب، وبدأ المؤتمر الصحافي بكلمة القاها رئيس اللجنة المنظمة العليا م. بسام جايد الشمري وجه فيها الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد قائد العمل الانساني لرعايته الابوية الكريمة الدائمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، ولسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني لدعمه المتواصل للجائزة منذ تأسيسها كما تقدم بالشكر ايضا الى رئيس مجلس الامناء الشيخة عايدة سالم العلي لما تقدم من دعم فكري واداري.

ورحب الشمري بالضيوف اعلاميين وتقنيين شاكرا لهم هذا الحضور الطيب، واشار الى ان فكرة الجائزة هذا العام تأتي تأكيدا لما بدأته سابقا بالتركيز على المشاريع التقنية، لما لهذه المشاريع من اهمية كبيرة فيما يحدث من تحولات في المجتمع العربي، واكد ان معايير التميز في الابداع والابتكار والقيمة المضافة حسمت التنافس والتسابق على الجائزة، وقال ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تسعى دائما الى تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي، فقد قامت تلك الجهات التي راسلتها الجائزة بترشيح المشاريع التقنية المتقدمة في الوطن العربي، وقامت لجنة التأهيل في الجائزة بدراسة تلك المشروعات وتصفيتها وتأهيلها لمرحلة التحكيم.

