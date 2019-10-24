وطن النهار

نفذت إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة الاحمدي بجولات ميدانية على عدد من العقارات بمنطقة صباح الأحمد السكنية للتأكد من التزام أصحاب العقارات قيد الإنشاء بلائحة السلامة وذلك في إطار حمله «خلها نظيفة» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة.

وأوضح مدير إدارة السلامة في الفرع م. الحميدي المطيري ان الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات لعقارات قيد الإنشاء بسبب رمي أنقاض ولم يتم إزالتها بالرغم من توجيه إنذارات برفع الأنقاض.

وأشار إلى أن المفتشين بالإدارة قاموا برصد عدة منازل متوقفة عن البناء تشكل خطرا على سلامة المنازل المجاورة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك العقارات.

ودعا المطيري قاطني المدينة بالتعاون الذي يصب في مصلحة الجميع للوصول إلى مدينة نموذجية، منوها في هذا الخصوص إلى أن الأبواب مفتوحة لأي شكوى أو اقتراح.