وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على تعديلات البندين «اولا» و«ثالثا» من قرار المجلس المتخذ بتاريخ 2011 الخاص بأنشطة الجمعيات التعاونية وتعديل البند «5» من قرار اللجنة المؤقتة المتخذ بتاريخ 2017 الخاص بالضوابط و الاشتراطات الخاصة لتخصيص افرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسة.

وقال رئيس اللجنة وليد المعجل ان اللجنة حفظت اقتراحه بشأن تخصيص أراضٍ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خارج المناطق السكنية لبناء سكن للأئمة والمؤذنين، واجلت مقترحه الخاص باضافة نشاط مكاتب في الميزانين بالمناطق الحرفية لخدمة لأصحاب هذه القسائم لحين دعوة الأنظمة الهندسية.

وفي شأن اخر، أجلت اللجنة القانونية والمالية مناقشة اللائحة الجديدة الخاصة بتنظيم إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية لشركات والهواتف المتنقلة لحين دعوة رئيس فريق حماية الأطفال من الإشعاع يوسف الزعبي، حيث ابقتها على جدول الاعمال في الاجتماع القادم، وكذلك مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة لحين دعوة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق.

وأوضح رئيس اللجنة حمد المدلج ان اللجنة وافقت على مسودة اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي للقانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، واطلعت على عرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2020/2021 على المجلس البلدي.

وقال ان اللجنة ابقت على جدول الاعمال مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر على ضوء أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية لحين دعوة نائب المدير العام لشئون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق.