وطن النهار

واصلت البلدية عقد اجتماعاتها التنسيقية مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز استعداداً للبدء في موسم التخييم الربيعي في الفترة من 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس من العام المقبل.

وفي هذا الصدد قررت لجنة دراسة وتحديث من تسهيل عملية الاستفسار عن المواقع المسموح بها لإقامة مراكز خدماتية عبر خط ساخن للتواصل الفوري مع امين سر اللجنة 51104426.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما اعلنت عنه البلدية للسماح للجمعيات التعاونية بإقامة مراكز تسوق مصغرة وترفيه لخدمة رواد المخيمات الربيعية للموسم الحالي.

وأكدت البلدية بأنه سيتم عقد اجتماع يوم 29 الحالي يشارك فيه ممثلو الجمعيات التعاونية لوضع الالية المناسبة وتحديد طبيعة الخدمات المقدمة لأصحاب المخيمات الربيعية.

