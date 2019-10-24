وطن النهار

برعاية وكيل وزارة الشؤون لقطاع الرعاية الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي، نظمت إدارة الحضانة العائلية احتفالاً ومسيرة حب ووفاء بمناسبة عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من رحلة العلاج تحت عنوان «نورت الديرة»، بمشاركة مديري قطاع الرعاية الاجتماعية وقيادييها ونزلاء دور الحضانة العائلية. بهذا الصدد، قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي: ان «الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة يأتي في اطار الفرحة الغامرة التي تعبر عن مكانة وحب أبناء الكويت عامة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية خاصة لسمو الأمير، داعين الله عز وجل أن يحفظ وان يديم نعمة الأمن والامان علي الوطن الغالي».

وأضاف: سمو الأمير يولي جميع الفئات في دور الرعاية الاجتماعية اهتماماً خاصاً، متمثلاً في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتوفير كل الامكانيات لدعم هذا القطاع، موضحا ان «ما نقدمه الآن يعبر عن فرحتنا بعودة سموه معافى الى أرض الوطن».

من جانبه، أكد مدير ادارة الحضانة العائلية د. جاسم الكندري، أن عودة سمو أمير البلاد الى أرض الوطن تمثل عودة الروح الى الجسد، متمنياً لسموه وافر الصحة والعافية لما فيه صلاح الكويت.

وقال: ان «ادارة الحضانة العائلية قامت بالتحضير لهذه الاحتفالية ابتهاجاً وفرحاً لعودة سموه من رحلة العلاج، وتضافرت جميع الجهود لوضع الفكرة المناسبة التي تليق بهذه الاحتفالية، وتم الاتفاق على تنظيم مسيرة داخل مجمع دور الرعاية بمشاركة نزلاء الحضانة العائلية خاصة وجميع النزلاء عامة، تبدأ من دار الاطفال حتى المقهى الشعبي في مجمع دور الرعاية تعبيراً عن فرحتنا بعودة سمو أمير البلاد».

وتابع: «القيادة السياسية تقدم شتى أنواع الدعم لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية، وعلى رأسها سمو أمير البلاد، الذي ينظر الى النزلاء نظرة الاب الحنون الى أبنائه، الأمر الذي دفع النزلاء الى المشاركة في المسيرة وتقديم الفقرات بشتى انواعها تعبيراً عن مدى حبهم لقائد العمل الانساني».

وحول مستجدات ادارة الحضانة العائلية، كشف الكندري عن تنظيم الكويت لمسابقة «أخي اليتيم» والتي تعد أول مسابقة من نوعها على مستوى الدول العربية، والتي تستضيفها الكويت في 2020 بمشاركة العديد من أبناء ادارة الحضانة العائلية المتميزين في العديد من المجالات.

هذا وقد بدأت المسيرة بمشاركة عدد غفير من النزلاء والموظفين من دار الأطفال التابعة لادارة الحضانة العائلية حتى المقهى الشعبي بمجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبخات، وتخللها العديد من الفقرات الوطنية الغنائية بمشاركة النزلاء، تعبيراً عن حبهم لقائد العمل الانساني أمير الانسانية.

