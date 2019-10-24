وطن النهار

اعلن مدير الصندوق الاجتماعي في المقاهي الشعبية بوزارة الشؤون الاجتماعية طعمه الشمري، تعميم فكرة متاحف التراث في المقاهي الشعبية لما له من مردود ايجابي بشأن تعميق الانتماء بالوطن وخصوصا لدى الشباب من ابنائنا طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية، مشيرا الى أن هناك تنسيقاً مع وزارة التربية من اجل استقبال طلاب المدارس لزيارة متحف التراث في مقهى الفروانية الشعبي والتعرف على محتوياته من المقتنيات الكويتية القديمة والصناعات الحرفية وغيرها من محتويات متحف التراث.

وقال الشمري في تصريح صحافي، انه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية تعمل المقاهي الشعبية على افتتاح متاحف التراث في مختلف المقاهي الشعبية بعد نجاح فكرة المتحف في مقهى الفروانية الشعبي الذي افتتح شهر رمضان الماضي، داعيا المسؤولين في وزارة التربية الى تنظيم زيارات لطلاب المدارس في مختلف المراحل الدراسية لزيارة المتاحف التراثية في المقاهي الشعبية وتعريفهم بتاريخ الكويت والمقتنيات التراثية ليتعرف الطلاب على تاريخ الكويت والاهتمام بتراث الآباء والأجداد. وذكر الشمري ان عدد المقاهي الشعبية يبلغ خمسة مقاهي موزعة في الفروانية والجهراء وشرق والسالمية والصليبخات، مشيرا الى ان المقاهي الشعبية تحرص على تعزيز خدماتها لكل روادها من المواطنين في مختلف المناطق وتقيم العديد من الانشطة التي يحرص المواطنون على متابعتها.

