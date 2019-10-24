وطن النهار

أكدت وزارة الصحة توفر دواء علاج مرض التهاب القولون التقرحي «كرونز» بكميات كافية لمدة 4 أشهر مقبلة فضلا عن وجود المخزون الاستراتيجي من الدواء، وأن ما نشر عن عدم توفر دواء Remicade عار عن الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن آخر طلبيات هذا النوع من الدواء وصلت الى المستودعات الطبية اليوم «أمس» وسبقها وصول طلبية أخرى بتاريخ 21 من الشهر الحالي على وجه التحديد، فضلاً عن طلبيات أخرى ستصل وفق ما هو مقرر ووارد بجدول الطلبيات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، و هو ما يؤكد عدم وجود أي مشاكل فيما يخص توفيره.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو انتقال وكالة الدواء من شركة الى أخرى، وما صاحب ذلك من اجراءات للدورة المستندية، لكن ذلك لا يعني مطلقا عدم توفره مهيبة بتحرى الدقة في نشر المعلومة والرجوع الى المصادر الرسمية في الوزارة لتأكد من المعلومة.

من جانب آخر اعلنت الوزاره التحري عن مقطع الفيديو المتداول في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في دولة الكويت، يظهر فيه تصوير لسيدة قيل انها وافدة وتقوم بصرف علاجات غير مستحَقة.

واكدت التواصل مع ادارة المستشفى، بما يخص هذا الموضوع و تمت مراجعة الوصفات في نظام المعلومات الآلي الخاص في الصيدلية، وتبين أن السيدة المعنية هي مواطنة كويتية، تقوم باستلام مجموعة من الأدوية بشكل دوري تخص والدتها «المسنة» التي تعاني من عدة أمراض، وهي أدوية موصوفة وقانونية بشكل رسمي من قِبل الأطباء المختصين لبعض الأمراض المزمنة.

واهابت وزارة الصحة بالمراجعين الكرام تحري الدقة في النقل والنشر، والمساهمة في الحفاظ على خصوصية غيرهم، وتوصيل جميع الملاحظات والاستفسارات وفق الأطر القانونية.

