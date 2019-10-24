وطن النهار

استمراراً لتنفيذ مبادرات «كان» المتنوعة قامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان باقامة ورشة متميزة حول القيادة والتطوير الاداري شارك فيها عدد من منتسبي وزارة الصحة وعدد من جمعيات النفع العام وغيرهم من الجيل الشاب الواعد.

وقال رئيس حملة «كان» د. خالد الصالح بأن التطوير الاداري يعتبر حجر الزاوية لأي مؤسسة أو جهة تبحث عن النجاح والتميز في الأداء الوظيفي وقد أتحنا الفرصة في هذه الورشة التي يحاضر فيها مختصون من سلطنة عُمان ممن لهم باع وخبرة في هذا المجال، هذه الفرصة للشباب الواعد من أطباء وأصحاب القرار كل في مجاله لبناء أفكار جديدة في الادارة وكيفية العمل على توظيف العلوم الحديثة وتطوير العمل الفني ما يساعد في نجاح المؤسسات وفي تطوير أدائها والنهوض بواقع عملها وتحقيق الأهداف المرسومة لها بأقل جهد ووقت وكلفة.

وأضاف الدكتور الصالح بأن مثل هذه الدورات تعمل على تحسين أداء المديرين وتمنحهم فرصة للنمو والتطور وتضمن لهم الحصول على الكثير من الخبرات لضمان الزيادة في انتاجية الجهة وقدراتها التنافسية، وقد شكر الدكتور خالد الصالح كلا من المدربين أ. هويشل اللمكي وأ. محمد المرهوبي من سلطنة عُمان على اعدادهم برنامج التدريب للورشة المذكورة، كما توجه للشكر لكل منتسبي الورشة الذين شاركوا بالبرنامج وتفاعلوا مع المدربين والشكر موصول لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها لهذا النشاط وللأمانة العامة للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» على تنفيذها على الوجه الأكمل.

