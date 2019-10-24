وطن النهار

نظم مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) ورشة عمل تدريبية على كيفية تركيب وبرمجة روبوت «EV3» لفائدة 26 معلما ومعلمة جدد في مدارس المرحلة المتوسطة بوزارة التربية المشاركة في مسابقة الكويت المدرسية السنوية الـ14 في الروبوت لهذا العام.

وأكد نائب رئيس المنظمة الرئيس الاقليمي لمكتبها المهندس عدنان المير على هامش الورشة التي نظمت على مدار يومين ان مسابقة الكويت الـ14 في الروبوت ينظمها المكتب بالتعاون مع وزارة التربية موضحاً ان الدورة تأتي استكمالا لبرنامج تدريبي مكثف وضعته (ملست اسيا) للمعلمين والمعلمات كمراحل تدريبية تهدف الى تمكين المشاركين من تركيب وبرمجة الروبوت ومن ثم تدريب الطلبة داخل مدارس البنين والبنات لدخول المنافسة.

