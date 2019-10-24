وطن النهار

نظم قطاع الأبحاث ممثلاً بمكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات في جامعة الكويت ورشة عمل بعنوان (رحلة في مناهج بحث العلوم الاجتماعية)، والتي حاضرت فيها الدكتورة عائشة العازمي من قسم الادارة والتخطيط التربوي في كلية التربية، في قاعة الابتكار المؤسسي بحرم الخالدية الجامعي.

واستعرضت د. العازمي خلال هذه الورشة تصميم الأبحاث الكمية والنوعية والمزجية مع عرض أمثلة لكل منها، كما تمت مناقشة أهم المنطلقات الفلسفية لتلك الأبحاث، مع التركيز على الأسلوب العلمي في الكتابة الأكاديمية، وتوثيق المراجع والنشر والمؤتمرات العلمية. وأضافت د. العازمي نأمل أن يستفيد من هذه الورشة كل من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الانسانية والاجتماعية وطلبة الدراسات العليا والمهتمين بالبحث العلمي.

وبهذا الصدد صرحت د. معروف بأن جامعة الكويت تحرص على دعم البحث العلمي ويسهم مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات في ذلك من خلال تنظيم ورش العمل التي تفيد الباحث العلمي ومعرفة مناهج البحث ضرورة حتمية قبل البدء في الدراسة وذلك للوصول الى النتائج السليمة. وفي الختام تم تقديم درع تذكارية للدكتورة عائشة العازمي تكريما لجهودها وتم التقاط الصور التذكارية مع المشاركين.

