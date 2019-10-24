وطن النهار

ألزمت «دائرة تجاري كلي» مواطناً واردنياً بأن يؤديا لمواطن اخر مبلغ 31 الف دينار وذلك بموجب اتفاقية طبية بينهم الا انهما اخلا بالتزامهما ولم يؤديا للمدعى اي ارباح او اجور علما بأنه الممول الرئيس للمشروع الطبي وذلك بموجب اتفاقية مكتوبة وموقعة من اطرافها وقد ترافعت المحامية حنان خضير العنزي عن المدعي وبينت بان الاتفاقية ملزمة لاطرافها حيث ان موكلها قد قام بالتمويل للاتفاقية الطبية وجهز عيادة طبية من ماله الخاص وذلك بموجب تحويلات بنكية وهو الأمر الذى حدا بمحكمة اول درجة بالزامهما باداء مبلغ 31 الف دينار بالاضافة الى 50 ديناراً اتعاب محاماة.

