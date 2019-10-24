سياحة وسفر

هذا المكان الذي يقبع في منطقة السالمية بالكويت باطلالته الخلابة على الخليج بزُرقة مياهه الحالمة التي تأسر الألباب وتمنح الهدوء والخصوصية والرومانسية ويربط بين كنزين من المناظر في غاية السحروالجمال، وخصوصا اشراقة الشمس وغروبها عند فترة الغروب، كان وراء الهام قصة لقاص سعودي ساقته الأقدار اليه خلال فترة إجازة الاحتفال بالعيد الوطني وإبراز تجربة مثيرة لثلاثة شباب كويتيين قرروا خوض العمل في مجال السياحة والسفر من خلال امتهان الفندقة والقاص السعودي روى حكايته مع هذا المكان خلال استضافته في احد البرامج الثقافية لواحدة من القنوات التلفزيونية السعودية، عندما سئل عن جديده فقال : رواية على وشك الانتهاء منها وربما تكون الأسرع في مسيرتي تحمل اسم «ريحانة ترد الروح» وهي من النوع الفلسفي الذي يبحث فيها الانسان عما يدور في خلده من ذلك الفعل الغامض الذي يعرف باسم الالهام والذي عمره من عمر الآداب والفنون والعلوم وبحضوره يفسّر المبدعون إبداعاتهم، وبغيابه عنهم يبرّروا تقطع هذه الإبداعات وهو ما يؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط بينه وبين مزاج المبدع وتقلباته.

وأضاف لا ادري من ساقني الى فندق ريحانة، هل الاقدار لكي يكون هو مكان الالهام لصنع عمل يسمى بالإبداعي، لاسيما واني لمست من اول مصافحة معه ان موقعه استثنائي به أكثر ما تبحث عنه كل نفس تواقة للسكون والتأمل مياه الخليج التي تمتد بالروح الى عناق الغمائم والطيور السابحة في السماء المنظر الخلاب والوجهة الساحرة والشاعرية، والاطلالة الخلابة التي تحيطه من كل جانب مما يعني كل وسائط استدعاء الالهام وحضوره تنادي القريحة لان كل ما حولك هو بمثابة الخيال الذي هو بداية الإبداع، أي بمعنى إنك تتخيل ما ترغب فيه، وترغب فيما تتخيله، وأخيرا تصنع ما ترغب فيه».أما التجربة المثيرة لثلاثة شباب كويتيين قرروا ان يعملوا في مجال الفندق بأنفسهم من دون الاعتماد على الغير في إدارة حلالهم ولكن بطريقتهم الخاصة من خلال التجارب التي عاشوها مع السكن في مختلف رحلاتهم السياحية شرقا أو غربا والتي تمنح للنزلاء السكينة والطمأنينة، وكانت البداية كما يقول احد الشركاء طلال القهيدي لـ النهار» من البحث عن مبنى يجب ان يكون فيه كل شروط سكن الاحلام من اطلالة خلابة على الخليج بزُرقة مياهه الحالمة التي تأسر الألباب وتمنح الهدوء والخصوصية والرومانسية ويجمع بين الاستمتاع برؤية منظرين في غاية السحروالجمال، اشراقة الشمس وغروبها،، فكان هذا الموقع الذي نحن فيه الان ويحمل اسم ريحانة وهي زهرة دائما نهديها لكل نزيل يشرفنا بان يكون في ضيافتنا ونكون عنده ضيوف والذي يبعد 1.6 كم عن سيتي سنتر السالمية، ومسافة 2.8 كم من البستان مول و2.9 كم من مجمع الفنار، وعلى بعد 30 كم من مطار الكويت الدولي. وتوفر اجنحته وشققه وغرفه إطلالة ساحرة على الخليج وعلى المدينة، وتشمل غرف الضيوف ثلاجة وتحتوي جميعها على تكييف هواء وتلفزيون مع قنوات فضائية وميكروويف وغلاية ودش ولوازم استحمام مجانية وخزانة ملابس،

ويوفر الموقع ايضا خياراً رائعاً للمسافرين المهتمين بـالمشي على الشاطئ وتسوق الملابس والمتاحف ويوفر مكان إقامة مع صالة مشتركة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وحديقة، وتحتوي جميع الغرف على مطبخ وحمام خاص، فيما يشمل مكان الإقامة هذا مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة ومطبخاً مشتركاً وخدمة صرف العملات للضيوف، ويمكن للضيوف استئجار سيارة لاستكشاف المنطقة أو استخدام مركز الأعمال أو تصفح الصحف المتوفرة في الموقع.

وأوضح القهيدي بان بعد اختيار الموقع جاءت عملية التأسيس من حيث الأثاث والأجهزة الحياتية، وكنا بين خيارين ما بين الاستيراد من الخارج أو التصميم والتنفيذ في الكويت بما يلائم خصوصيتنا وما نحلم به ان يكون في بيوتنا، فانحزنا للخيار الثاني مهما يكلف واستخدام احدث ما جاء به العالم لضمانة النظافة الدائمة فعلى سبيل المثال استخدام أشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا لدى تمريرها فوق محتويات الغرفة، كما وأجهزة ريموت كنترول مضادة للماء لكي يسهل تنظيفها.

وشدد بان الحقيقة فيما وصلنا اليه من مستوى جعلنا الخيار الأول للاخوة السعوديين في ظرف أيام قليلة هم النزلاء انفسهم حيث حرصنا على التواصل معهم يوميا لمعرفة ملاحظاتهم وافكارهم في التطوير للوصول الى ما يرضي طموحهم بأن يكون الفندق بمثابة بيته الذي يتمناه فيه، كواحة من الهدوء والسحر. وقد تم اختيار كل وجهة بعناية وبفضل سماتها المميزة. كل منهم يتمتع بتفرد وروعة وبهاء بفضل سحر الموقع وفخامة الأثاث الذي يمزج ما بين تجربة التراث والمعاصرة. التي توفر لاصحاب المكان غرفنا المريحة المزودة بأحدث وسائل الراحة ذات الطراز الرفيع والمرافق المريحة، ومن اجل هذا ابرمنا اتفاقاً مع شباب كويتي رائع يديرون شركة «الخدمات المميزة» ، منهم المدير العام النشيط جاسم الجريد لتكون أعمالهم وافكارهم المتجددة في كل المجالات في خدمة ضيوفنا .

