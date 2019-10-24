سياحة وسفر

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي دراسة جديدة تُظهر أن قطاع النقل الجوي الأكثر تنافسية في إيطاليا يمكن أن يولد ما يقرب من 20 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي لاقتصاد البلاد وأكثر من 200 الف وظيفة إضافية بحلول عام 2037.

وكشفت الدراسة، وهي مؤشرات التنافسية في تنظيم النقل الجوي في إيطاليا، أنه على الرغم من أن قطاع الطيران الإيطالي قادر على المنافسة فيما يتعلق بتسهيل نقل الركاب والبضائع، إلا أن ضرائب ورسوم المطارات والمطار هي السابعة في المنطقة، ما يجعل إيطاليا أكثر كلفة كعمل تجاري وجهة وخيار أقل جاذبية للسياح. يتخلف تطبيق إيطاليا لمبادئ التنظيم الأكثر ذكاءً عن نظرائها الإقليميين، وتفتقر عمليات فرض رسوم على إدارة المطارات والنقل الجوي إلى الشفافية ولا تتوافق مع مبادئ منظمة الطيران المدني الدولي.

والنقل الجوي ساهم في دعم الاقتصاد الإيطالي مهمة بالفعل. من خلال توفير 714 ألف وظيفة واسهم بمبلغ 46 مليار يورو في الاقتصاد، وهو ما يمثل حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. إذا تبنت الحكومة أجندة للقدرة التنافسية، يمكن توفير 200000 فرصة عمل إضافية وحوالي 20 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي بحلول عام 2037. وعلى النقيض من ذلك، تقدر الدراسة أنه يمكن إنشاء 19000 فرصة عمل فقط في نفس الفترة الزمنية إذا كانت القدرة التنافسية للنقل الجوي الإيطالي لم تتحسن.

وتوصي الدراسة بأن تقوم إيطاليا بما يلي: خفض ضريبة المجلس على الأقل، وتجنب تطبيق ضريبة الانبعاثات الإيطالية على الطائرات المدنية، وضمان رسوم المطار شفافة وعادلة من خلال التشاور الفعال، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والتركيز على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمجال الجوي لمواصلة تحديث المجال الجوي الإيطالي.

تتصدر البيئة أيضًا جدول أعمال الطيران. تلتزم الصناعة بخفض انبعاثات الكربون إلى نصف مستويات عام 2005 بحلول عام 2050. الهدف المؤقت هو تحقيق نمو محايد للكربون من عام 2020، تم تقديمه بمساعدة مخطط تعويض الكربون للطيران الدولي (CORSIA). لقد تم إحراز تقدم بالفعل: منذ عام 1990، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مسافر إلى النصف. يتطلب تحقيق هدف عام 2050 استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الجديدة ووقود الطيران المستدام. إذا شجعت الحكومة الإيطالية هذه المبادرات، فلن تظهر فقط قيادة المناخ، بل ستخلق أيضًا فرصًا اقتصادية جديدة.

«تعتمد قوة صادرات الصناعات التحويلية الإيطالية وخدماتها وصناعة السياحة فيها على النقل الجوي.

وكلما كان قطاع الطيران فيها أكثر تنافسية، زادت الفوائد التي تعود على إيطاليا من حيث الازدهار والعمالة. يمكن للحكومة أن تنشئ صناعة أكثر تنافسية من خلال الحد من الضرائب وضمان أن عملية تحديد رسوم البنية التحتية أكثر شفافية. إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمجال الجوي سوف يقلل من التكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن أن يظل الكربون أكثر انخفاضًا إذا اتخذت الحكومة زمام المبادرة لدعم تطوير وقود طيران مستدام».

