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أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري عن انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الكويت السينمائي الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم في مقر المجلس بمشاركة مديرة مهرجان السينما فاطمة الحسينان.

وأشار الأنصاري إلى مشاركة 21 فيلما منها 13 فيلما روائيا قصيرا و8 أفلام وثائقية، إضافة إلى تكريم الفنان عبدالمحسن الخلفان باعتباره شخصية المهرجان وذلك من خلال إصدار كتاب عنه وندوة تكريمية يحاضر فيها الناقد الزميل عبد الستار ناجي.

من جانبها كشفت مديرة المهرجان فاطمة الحسينان عن أبرز فعاليات المهرجان، ومنها عرض فيلم «الغرفة» للمخرج عماد الموسوي في حفل الافتتاح، وهو الفيلم الفائز بالجائزة الأولى للمهرجان الماضي.

وأوضحت أن الأعمال المشاركة في المهرجان تنقسم إلى عروض مسابقة الأفلام القصيرة وتشمل: «المتابعون» اخراج أحمد الخضري، «علي» اخراج مقداد الكوت، «حدث ذات مرة في الصحراء» إخراج داود الشعيل، «الوظيفة» اخراج مريم العباد، «المصبغة» اخراج سعود بوعبيد، «هكذا ولدت» اخراج عبد الوهاب الاصبحي، «قهري» اخراج يوسف محمد. ويعقب على تلك الأفلام بدر القلاف. فيما تعقب د. حصة الملا على أفلام «أب ملتزم بالقانون» اخراج عبد العزيز الصراف، و«الشهيد الحي» اخراج ثنيان الرشود، و«من دون قصد» اخراج عبد العزيز بهبهاني، و«مواقع التباعد الاجتماعي» اخراج بدر باعيسى، و« الطرد» اخراج محمد البلوشي، و«محضر مغلق» اخراج عمار الموسوي.

من جانبه، يعقب الناقد عماد النويري على أفلام: «الديجيتال والأفلام» لمحمد الهولي، «العنف اللطيف» إخراج سعد جمال وأحمد الخضري، و«صمود» للمخرجة خلود المفيدي.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتشمل: «زري» اخراج حبيب حسين، و«عطني قلم» اخراج ميس الفيلكاوي، وتعقب عليهما الإعلامية أمل عبد الله، فيما يعقب د. فيصل القحطاني على فيلم» اليوم الخامس» اخراج فرح الهاشم التي يعرض لها أيضًا «نساء الكويت» تعقيب د.علي حسن، الذي يعقب أيضًا على فيلم «الوصايا» للمخرج بدر العوضي.

وإلى جانب الأفلام المشاركة في قسمي المسابقة أشارت الحسينان إلى أن هناك ثلاث ورش الأولى «اخراج الأفلام التسجيلية» ويقدمها الفنان يعرب بورحمه، والثانية» أفلام رسوم التحريك» ويقدمها د. محمد غزالة رئيس قسم المرئيات في جامعة الملك فيصل في جدة، والثالثة «صناعة الفيلم الوثائقي» ويقدمها د. يوسف الفيلكاوي، وجميعها تحظى بإقبال كبير من المتدربين.. موضحة أن المهرجان يكرم أيضًا المخرج عبد المحسن حيات والمصور عبد الرحمن عبد الكريم.

كما أعلنت أن لجنة تحكيم المهرجان يرأسها الفنان هاشم الشخص وتضم في عضويتها الفنان صلاح الملا (قطر) والفنانة مزنه المسافر(سلطنة عُمان) والمخرج أحمد الخلف والفنان فيصل العميري(الكويت).

وأكدت الحسينان أن المهرجان حفز الشباب على المشاركة وتطور من سنة إلى أخرى، حيث تشهد الدورة اقبالا كبيرا من الشباب لتقديم أعمالهم، موضحة أن هدف المهرجان الرئيس دعم السينما المحلية وتحفيز المبدعين على تقديم أفلام متميزة.

وأشادت الحسينان بدور الرقابة التي أجازت جميع الأفلام التي عرضت عليها، مؤكدة تعاونها مع المهرجان، معربة عن سعادتها بزيادة عدد المخرجات المشاركات في المهرجان، وكشفت عن توجه المهرجان في الدورة المقبلة لعرض أفلام روائية طويلة، إضافة إلى عرض أفلام المهرجان في دور العرض السينمائي، وإقامة ندوة فكرية سينمائية.

وردًا على سؤال لـ «النهار» حول إمكانية توسيع التعاون مع شركات السينما وصالات العرض قال د. عيسى الأنصاري: إننا نؤمن بأن السينما أحد المكونات الأساسية في الحركة الفنية.. ودورنا دعم المبدعين الشباب وصناعة السينما الكويتية، ورسالتنا تختلف عن الشركات التجارية التي تسعى للربح في نهاية المطاف لكن هذا لا ينفي إمكانية التعاون معها لتطوير المهرجان. حول التسويق له بين الجمهور قال الأنصاري إن جميع أنشطة المجلس الوطني للثقافة من حفلات فنية وعروض سينمائية وندوات تحظى بإقبال كبير بفضل دعم وزير الإعلام وزير الدولة للشباب محمد الجبري وحرصه على تقديم الأنشطة مجانًا، وإتاحتها للجمهور سواء في مسارحنا أو في المجمعات المختلفة. وكذلك دعم الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل. ردًا على سؤال يتعلق بمستوى الأعمال المشاركة قالت الحسينان إن هذه الدورة تشهد مستوى أعلى من التنافسية والجودة.

