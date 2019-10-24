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عبر الفنان العراقي د. أحمد شرجي عن سعادته بزيارة الكويت وقال لـ «النهار»: هذه المرة الثانية التي أزور فيها دولة الكويت وكانت الأولى للمشاركة كضيف شرف في فيلم «ساعة زمان» مع الفنان طارق العلي.. وإن شاء الله ستكون هناك زيارة أخرى قريبة للمشاركة في أنشطة مهرجان الكويت المسرحي.

«النهار» زارت شرجي أثناء تقديمه ورشة «الممثل الباحث» التي تنظمها أكاديمية الفنون الأدائية «لابا» وسألته عن طبيعة الورشة فقال: سعيد جدًا بالتعاون مع «لابا» وأعتبر نفسي محظوظًا لترويج مفهوم «الممثل الباحث» في الكويت ودول الخليج من خلال هذه الأكاديمية التي تقدم عبر أنشطتها المختلفة مشروعًا ثقافيًا وإبداعيًا يهتم بالشباب.

حول معنى عنوان الورشة أجاب شرجي: «الممثل الباحث» مفهوم يتعلق بكيفية صناعة ممثل من الشارع إلى الخشبة.. ويعتمد على فكرة أن الممثل هو «علامة» أمام الجمهور وفي الوقت نفسه هو «حامل للعلامة» وبالتالي على الممثل أن يتعامل مع أي دور باعتباره باحثًا اجتماعيًا ومؤرخًا وأن يراجع بنفسه طبيعة الأزياء والإكسسورات وحركة الجسد.. ولا يكتفي فقط بحفظ وترديد الكلام.. ولنقل المفهوم أقرب إلى التكاملية ما بين مناهج الأداء المعروفة في مجال التمثيل.. ونسعى من خلاله إلى مساعدة الشباب كيف يتبني الشخصية ويخلق لها تاريخًا مزيفًا خاصًا بها بعيدًا عن النمطية والاستسهال. وبمعزل حتى عن تاريخها المكتوب في النص.

وتابع شرجي بالقول: يمكن الولوج إلى الشخصية من خلال قيام الممثل بطرح الأسئلة والأجوبة عنها.. وإجراء عملية تحضير متأنية لكافة جوانبها.

وعما يميز هذا المنهج أجاب: أهم نقطة أنه لا يعتمد على الموهبة.. بل يحيدها.. باعتبارها أمرًا ذاتيًا.. ويتم الاشتغال على كيفية تطويع مختلف الأدوات لتطوير الأداء أو إيجاد نظام أدائي مقنع لكل شخصية.

حول طبيعة التدريبات في الورشة قال إن يهتم بتدريبات المخيلة والارتجال والاهتمام بالنطق السليم.. مشيرًا إلى أن الكثيرين من الشباب للأسف يفتقدون إلى مخارج الحروف ومهارات الإلقاء. عما إذا كان يعتبر «الممثل الباحث» بمثابة «دراماتورج» أجاب: هو بالفعل كذلك.. ولا يجب أن يكتفي بالمعالجة النصية التي تعرض عليه.. بل من الضروري أن يقوم بنفسه بفك شفرات النص والإنصات إلى ما تقوله الشخصية.

وأشار شرجي إلى أنه تعمد إلى إجراء تدريبات للشباب للنطق السليم رغم وجود عائق في الفم يمنعهم من ذلك.. إضافة إلى تدريبات أخرى تحفزهم لتحويل أي نص إلى أداء درامي، مشيرًا إلى أنه تدربوا على سبيل المثال على «النشيد الوطني» لدولة الكويت، وكذلك على تحويل مقاطع من نشرات الأخبار ومقالات الصحف إلى فعل درامي.

كما وجه الفنان أحمد شرجي الشكر إلى رئيس مجلس إدارة «لابا» فارعة السقاف وجميع العاملين في «لوياك» على هذه الاستضافة مشيدًا بما تقدمه «لابا» من ورش تحت لافتة «ملاذ مسرحي».

وفي الختام عبر شرجي عن سعادته بالنتائج الكبيرة التي حققها المتدربون على مدى أسبوع تقريبًا وقال: سعادتي كبيرة بتقدم الشباب المشاركين في الورشة رغم أنهم ليسوا ممثلين محترفين.

