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كشف مهرجان «القاهرة» السينمائي الدولي عن اختيار فيلم «الإيرلندي» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح الدورة «41» التي تقام خلال الفترة من العشرين حتى التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل، في دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن أحداث الفيلم مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم «آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دي نيرو» الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

حول سبب اختيار فيلم «The Irishman» للافتتاح، قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم يعد تجربة سينمائية متكاملة يزينها أداء تمثيلي من أهم ممثلي العالم، معربا عن شعوره بالفخر لافتتاح الدورة «41» لمهرجان القاهرة بهذه التحفة الفنية الملحمية التي صاغها أحد أعظم صناع السينما عبر تاريخها.

وأوضح أن المهرجان سينظم عرضًا ثانيا في اليوم التالي للافتتاح، يتيح من خلاله فرصة ثانية لجمهور القاهرة «المتحمس» لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، قبل بدء عرضه لاحقًا على شبكة «نتفليكس»، متوقعا أن يحظى الفيلم بإعجاب جمهور المهرجان.

يشار إلى أن الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، ينتظر عرضه محبو السينما في كل مكان حول العالم، وهو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضير له، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأمريكي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري جيمي هوفا «آل باتشينو»، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو «قاتل محترف» محتال، عمل جوار أخطر الرجال في القرن العشرين. أما النجم جو بيشي، فيلعب دور زعيم العصابة، بجانب مجموعة طاقم تمثيل من النجوم تضم: هارفي كيتل، وراي رومانو، وبوبي كانافال، وآنا باكين ، وستيفن غراهام.

الفيلم يعرض ضمن برنامج الدورة» 41» لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يضم حوالي 150 فيلمًا من 63 دولة، من أحدث وأفضل إنتاجات العام، وهو ما دفع المهرجان لمضاعفة عروض: السجادة الحمراء «جالا» هذا العام لتكون 14 فيلما.

