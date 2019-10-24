الناس

بمناسبة شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، أقامت شركة ذهب دوت كوم بالتعاون مع مبرة حياة (رقية القطامي) فعالية خيرية متميزة استضافت بها محاربات للمرض وناجيات منه قدمن شهادات حية عن تجاربهن وصراعهن مع مرض السرطان وكيف تغلبن عليه.

وشهدت هذه الفعالية حضوراً كبيراً ومتميزاً من السيدات والشباب من مختلف أطياف المجتمع. وقد استهل الحفل فراس فهد ابو شعر المؤسس لشركة ذهب دوت كوم بالترحيب والشكر للحضور والداعمين لهذه الفعالية الخيرية الأولى للشركة المساندة ودعم مرضى السرطان الغير قادرين على تكاليف العلاج.

والجدير بالذكر أن ذهب دوت كوم هو موقع للتجارة والتسوق الالكتروني العالمي يتيح مجموعة كبيرة من المنتجات والشركات والمصممين وماركات عالمية ويصل الى جميع شرائح المجتمع من كل أنحاء العالم.

وقد حرص المؤسسان الذهب فراس وسارة ابوشعر بأن يكون لذهب دور فعال في المبادرات الانسانية، من خلال منصتها الالكترونية في النشر الوعي ودعم الأعمال الانسانية انطلاقا من ايمانهم المطلق بخدمة المجتمع من خلال هذ الأعمال وايضا من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات كهذه المبادرة لنشر الوعي عن هذا المرض الخبيث وسبل الوقاية منه.

وتخلل الفعالية كلمة للدكتورة لبيبة (المدير التنفيذي لمبرة حياة) والسيدة ليلى الغانم (رئيس مجلس الادارة) شكرتا فيها مؤسسي منصة Thahab على هذه المبادرة الكريمة وجهودهم المشهود لها لخدمة المجتمع حيث انها ليست المبادرة الأولى من نوعها التي يقومون بها التوعية وخدمة المجتمع.

واخيرا اشاد فراس في كلمته بالشكر الجزيل والامتنان لكل الذين ساهموا في هذه المبادرة وخص بالذكر شركة حبشي وشلهوب ووبرج کريستال ومجموعة بوخمسين وانتسارس وشركة وهران والفنان حسام فليحان والموسيقي يوسف بارا وجميع وسائل الاعلام التي حضرت مشكورة لتغطية هذا الحدث الخيري الداعم لهذه المبادرة الانسانية.

