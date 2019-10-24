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العمر يعاود استقبال رواد ديوانه


يعاود فيصل حسين العمر استقبال رواد ديوانه كعادته يوم الأربعاء من كل أسبوع، عقب صلاة العشاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك في مقره الكائن بمنطقة السرة قطعة 6 على الدائري الرابع مقابل منطقة الروضة. وقال العمر ان الديوانية هذا العام تتميز بطرح القضايا الوطنية التي تهم البلاد وتساند المشروعات الحكومية وسوف نقوم بتكريم كل النابغين في المجالات المتعددة والأنشطة المتنوعة منها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والرياضية والفنية، حيث تتميز تلك الديوانية عن نظيراتها بالتواصل الدائم والمستمر مع كل طوائف المجتمع دون تفرقة كما جبل اهل الكويت قديما عليه لا فرق بين أحد وأحد وكلنا كويتيون وأشار الى ان الديوانية يمكن وصفها بمنتدى ثقافي اجتماعي، رياضي فني حيث تنفرد بكونها مكانَ لقاءات دورية.


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